Орбан заявил, что Запад уже не может позволить себе включение Украины в НАТО

Венгерский премьер считает, что Североатлантическому альянсу нужно договариваться с Москвой о новой структуре безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Западные страны уже не могут позволить себе принять Украину в состав НАТО, эта возможность была упущена много лет назад. Такое мнение высказал во вторник в интервью телеведущему Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Интервью опубликовано на странице Карлсона в соцсети X (ранее Twitter).

По мнению политика, единственной возможностью интегрировать Украину в Североатлантический альянс был саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда, как считает Орбан, "было согласие между западными странами", однако тогда члены альянса отложили принятие этого решения. "Мы упустили историческую возможность это сделать (принять Украину в НАТО - прим. ТАСС). Это окно возможностей уже закрыто, мы не можем этого сделать. Мы не можем себе позволить иметь столь протяженную границу, которая есть между Россией и Украиной, под контролем НАТО - это будет означать международную угрозу для всех нас, даже для Вашингтона", - сказал Орбан.

По мнению венгерского премьера, Североатлантическому альянсу нужно забыть об интеграции Украины в НАТО и договариваться с Москвой о новой структуре безопасности. "Нам нужно заключить сделку с русскими по новой архитектуре безопасности, которая обеспечит Украине безопасность и суверенитет, но не членство в НАТО", - сказал Орбан.

В 2002 году при президенте Леониде Кучме Украиной было принято решение об интеграции в альянс, а в 2008 году, после прихода к власти президента Виктора Ющенко, Киев попросил включить себя в план по адаптации к требованиям на вступление в НАТО. Однако на саммите альянса в 2008 году этот вопрос был отложен из-за позиции Германии и Франции. В 2010 году президент Виктор Янукович подписал закон, в соответствии с которым Украина официально объявила внеблоковый статус и отказалась от интеграции в НАТО. В 2014 году, когда к власти пришел Петр Порошенко, Киев отказался от внеблокового статуса и выступил за возвращение к курсу на сближение с НАТО. В 2017 году Верховная рада Украины поддержала законопроект, согласно которому вступление в НАТО стало приоритетом во внешней политике страны.

По итогам саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Выполнение Киевом условий вступления в организацию будут оценивать ее члены.