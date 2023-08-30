Орбан считает, что отобрать Крым у России невозможно

Премьер-министр Венгрии заявил, что "это полностью нереалистично"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Представления о возможности забрать у России Крым полностью нереалистичны и не отличаются мудростью. Такое мнение высказал в интервью Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Это полностью нереалистично. Без вариантов", - сказал Орбан в интервью, которое было опубликовано на странице Карлсона в соцсети X (ранее Twitter).

"Это немудро, нереалистично. Даже речи не идет", - отметил премьер, отвечая на вопрос о высказываниях американских политиков о необходимости "отобрать" полуостров у России.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.