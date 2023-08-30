CBS: Трамп может не явиться в суд Джорджии для формального предъявления ему обвинений

Телеканал передает, что если экс-президент США примет решение не приходить, это будет единственный подобный случай из всех четырех уголовных дел, которые возбудили против него в этом году

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп может не явиться в суд штата Джорджия 6 сентября, где ему будут формально предъявлены обвинения. Об этом во вторник сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По их сведениям, бывший американский лидер рассматривает возможность отказаться от личной явки в суд для предъявления ему обвинений во вмешательстве в выборы в 2020 году, по которым политику может грозить до 20 лет тюремного заключения. Телеканал поясняет, что правила суда округа Фултон позволяют обвиняемым присутствовать на предъявлении обвинений в виртуальном формате или не приходить вовсе. В таком случае о том, что обвиняемый не признает себя виновным, он заявляет через адвоката в письменной форме.

Если Трамп примет решение не приходить в суд 6 сентября, это будет единственный подобный случай из всех четырех уголовных дел, которые были возбуждены против него в этом году, поясняет телеканал.

Ранее в августе Большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act). Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, глава аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокат Трампа Джон Истман, связанный с Трампом адвокат Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.