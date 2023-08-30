Трамп заявил, что Байден не способен возглавлять страну

Бывший президент США отметил, что нынешний американский лидер "не может составить двух предложений"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден, который не способен устоять на ногах во время официальных мероприятий и падает на трапе самолета, не может возглавлять страну.

"Байден не может даже устоять на своих ногах во время церемонии выпуска из Академии ВВС. Он точно не может возглавлять нашу страну! Он не может подняться по трапу самолета, не упав. И, еще важнее, не может составить двух предложений", - сказал Трамп в видеообращении, размещенном в его социальной сети Truth Social.

13 июля пресс-пул Белого дома информировал, что Байден споткнулся, когда поднимался по трапу перед вылетом в США из аэропорта Хельсинки. 80-летний Байден в недавнем прошлом несколько раз оступался, поднимаясь по трапам. 1 июня он упал на сцене в Академии ВВС США.