Референдум о признании аборигенов в конституции Австралии пройдет 14 октября

Премьер-министр Энтони Альбанезе отметил, что в случае общенационального одобрения поправок создадут специальный орган, получивший название "Голос"

СИДНЕЙ, 30 августа. /ТАСС/. Референдум, в ходе которого планируется признать аборигенов и жителей островов Торресова пролива первыми народами континента и закрепить за ними право голоса в конституции Австралии, пройдет 14 октября 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

По словам премьера, референдум, "проведение которого назначено на 14 октября", станет первым плебисцитом в Австралии в этом столетии. "Австралийцы не будут голосовать за политическую партию или за человека, но им предстоит одобрить идею, <…> которая поможет объединить страну и признать коренных австралийцев и их историю в конституции", - указал Альбанезе, выступая перед журналистами.

Премьер пояснил, что в случае общенационального одобрения поправок в конституцию Австралии будет создан специальный орган, получивший название "Голос". Планируется, что эта структура будет представлять собой комитет аборигенов и жителей островов Торресова пролива: представителей каждого штата и территории, регионов, отдаленных общин, а также островов Торресова пролива. "Этот комитет коренных австралийцев, выбранный коренными австралийцами, будет давать советы правительству, сообщая о том, чего хотят аборигены и жители островов Торресова пролива", - подчеркнул он.

Предложение о проведении плебисцита было вынесено правительством Австралии на обсуждение парламента 23 марта. В бюллетене во время референдума вопрос будет сформулирован следующим образом: "Предлагается внести изменения в конституцию, чтобы признать первые народы Австралии, закрепив право голоса для аборигенов и жителей островов Торресова пролива, вы одобряете это изменение?"

В случае успешного проведения плебисцита в парламенте создадут консультативный орган, который, не будучи наделенным никакими правами, ограничится консультациями депутатов и сенаторов по вопросам, касающимся аборигенов. Предложенная модель вызвала жесткую критику со стороны австралийской оппозиции, поскольку правительство так и не смогло четко указать функции и права "Голоса", а также круг вопросов, по которым нужно получать его консультацию.