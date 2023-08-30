В Киеве и Киевской области прозвучали взрывы

Воздушная тревога действует во всех регионах Украины

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Взрывы прозвучали ночью в Киеве. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в городе", - написал он в своем Telegramт-канале.

Киевская областная военная администрация между тем проинформировала в своем Telegram-канале о том, что в области зафиксирована работа системы противовоздушной обороны.

Другие подробности не приводятся. В настоящее время воздушная тревога действует во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, Одессе, Черкассах, а также в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.

Позже издание "Страна" сообщило, что в Киеве и Киевской области прозвучала новая серия взрывов.