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обновлено 30 августа, 02:35
Военная операция на Украине

В Киеве и Киевской области прозвучали взрывы

Воздушная тревога действует во всех регионах Украины

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Взрывы прозвучали ночью в Киеве. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"Взрывы в городе", - написал он в своем Telegramт-канале.

Киевская областная военная администрация между тем проинформировала в своем Telegram-канале о том, что в области зафиксирована работа системы противовоздушной обороны.

Другие подробности не приводятся. В настоящее время воздушная тревога действует во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, Одессе, Черкассах, а также в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.

Позже издание "Страна" сообщило, что в Киеве и Киевской области прозвучала новая серия взрывов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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