В двух районах Киева после взрывов произошли пожары

По всей Украине ранее объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожары произошли на месте взрывов в двух районах Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе <...> И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании", - написал он в Telegram-канале.

Ранее по всей Украине объявлялась воздушная тревога. Власти Киева и Киевской области сообщали о серии взрывов. Кроме того, они были зафиксированы в Кривом Роге Днепропетровской области, Одессе, Черкассах, а также в Кировоградской и Черкасской областях.