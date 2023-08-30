Второй тур выборов президента Эквадора пройдет без дистанционного голосования

Для эквадорцев, которые живут в других странах, организуют голосование на участках

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 августа. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора решил отказаться от проведения дистанционного голосования для граждан страны, живущих за рубежом, во втором туре президентских выборов. Об этом сообщила во вторник газета El Telegrafo.

Для эквадорцев, живущих в других странах, будет организовано голосование на участках. Общее число таких избирателей оценивается более чем в 400 тыс.

Решение об отмене дистанционного голосования связано с проблемами с доступом к платформе, которые возникли во время выборов, прошедших 20 августа. Как сообщил НИС, причиной неполадок стали кибератаки. По данным избиркома, из более чем 100 тыс. избирателей, зарегистрировавшихся на платформе, проголосовало около 50 тыс.

После оглашения результатов выборов победитель первого тура Луиса Гонсалес призвала провести повторное голосование для эквадорских мигрантов. 25 августа НИС решил, что граждане республики, живущие за рубежом, получат новую возможность проголосовать за законодателей.

20 августа в Эквадоре прошли досрочные президентские и парламентские выборы, созванные действующим главой государства Гильермо Лассо в мае для роспуска Национальной ассамблеи. Во второй тур выборов, который пройдет 15 октября, вышли Гонсалес и Даниэль Нобоа.