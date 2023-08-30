Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и пяти кораблей КНР

В Минобороны острова сообщили, что в ответ задействовали ВВС, флот, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 32 летательных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства острова.

Как отмечается, 12 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него". Среди них были беспилотник BZK-005, истребители J-10 и J-16, а также самолет радиоэлектронной борьбы Y-9.

В документе подчеркивается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тысяч кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также охватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Напряженность в регионе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.