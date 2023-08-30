30 августа, 03:50

Киргизия спецбортом вывезла из Сирии 95 женщин и детей, имеющих гражданство республики

В МИД Киргизии выразили благодарность правительству Соединенных Штатов, Детскому фонду ООН, а также Международному комитету Красного Креста за "всемерную помощь и логистическую поддержку"

БИШКЕК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Киргизии специальным авиарейсом репатриировали из Сирии на родину 95 женщин и детей, которые имеют гражданство республики. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"Во исполнение поручений главы государства и кабинета министров Кыргызской Республики 30 августа 2023 года специальным бортом из Сирии в Кыргызстан доставлены 31 женщина и 64 ребенка, являющиеся гражданами Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Успешная реализация второго этапа репатриации граждан республики из Сирии, отмечает пресс-служба, стала возможной благодаря взаимодействию "уполномоченных государственных органов в сфере внешней политики, обеспечения национальной безопасности, здравоохранения, социального обеспечения, а также правоохранительных органов".

При этом в МИД Киргизии также выразили благодарность правительству США, Детскому фонду ООН и Международному комитету Красного Креста за "всемерную помощь и логистическую поддержку для успешной реализации данного репатриационного мероприятия".

В рамках миссии киргизская делегация передала гуманитарную помощь с лекарственными препаратами для нужд населения северо-востока Сирии.

В феврале нынешнего года Киргизия также вывезла спецбортом из зоны вооруженных столкновений в Сирии 18 женщин и 41 ребенка, все они были размещены в реабилитационном центре, где им была оказана помощь в адаптации к жизни в мирных условиях. 

Теги:
СШАКиргизияСирия
© Информационное агентство ТАСС
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