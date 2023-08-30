Действующий президент Габона одержал победу на выборах

По данным Reuters, Али бен Бонго Ондимба набрал 64,2% голосов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, политик набрал 64,2% голосов.

В состоявшихся президентских выборах участвовали 14 кандидатов. Главным конкурентом главы государства выступил Альбер Ондо Осса, который набрал 30,7% голосов.

64-летний Али бен Бонго Ондимба уже дважды побеждал на президентских выборах. Он является сыном второго президента Габона Омара Бонго Ондимба, который находился у власти 41 год. Конституция Габона не предусматривает ограничения числа президентских сроков.