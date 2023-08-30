30 августа, 04:21

Источник: Россия и Турция могут подписать соглашения по итогам переговоров президентов

По данным источника, это может придать новый импульс развитию отношений между двумя странами

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Россия и Турция могут подписать несколько соглашений по итогам планирующихся переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Анкаре.

"Есть вероятность, что Турция и Россия могут подписать ряд соглашений в Сочи по итогам переговоров лидеров. Безусловно, это может придать новый импульс развитию отношений между двумя странами. Однако все будет зависеть от результатов двусторонних переговоров", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называлось 4 сентября. Телеканал Haberturk также назвал эту дату в качестве вероятной для поездки Эрдогана в Сочи. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация