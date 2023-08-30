Источник: Россия и Турция могут подписать соглашения по итогам переговоров президентов

По данным источника, это может придать новый импульс развитию отношений между двумя странами

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Россия и Турция могут подписать несколько соглашений по итогам планирующихся переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Анкаре.

"Есть вероятность, что Турция и Россия могут подписать ряд соглашений в Сочи по итогам переговоров лидеров. Безусловно, это может придать новый импульс развитию отношений между двумя странами. Однако все будет зависеть от результатов двусторонних переговоров", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называлось 4 сентября. Телеканал Haberturk также назвал эту дату в качестве вероятной для поездки Эрдогана в Сочи.