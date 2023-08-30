Военные в Габоне заявили о приходе к власти и отмене результатов президентских выборов

Во время выборов в Габоне, 26 августа 2023 года

Во время выборов в Габоне, 26 августа 2023 года

Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр страны объявил, что действующий президент Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила о приходе к власти и отмене только что объявленных результатов президентских и парламентских выборов. Как сообщило агентство Reuters, военные выступили по национальному телевидению.

Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов, он набрал 64,2% голосов.

В состоявшихся президентских выборах участвовали 14 кандидатов. Главным конкурентом главы государства являлся Альбер Ондо Осса, который получил 30,7% голосов.

64-летний Али бен Бонго Ондимба уже дважды побеждал на президентских выборах. Он является сыном второго президента Габона Омара Бонго Ондимбы, который находился у власти 41 год. Конституция Габона не предусматривает ограничения числа президентских сроков.

Ранее оппозиция заявляла о нарушениях властями закона при проведении выборов и о несогласии с их результатами. В стране был введен комендантский час, одновременно был заблокирован доступ в интернет. Перед этим были закрыты внешние границы Габона. Министр внутренних дел Ламбер Ноэль Мата сообщил, что в стране есть силы, которые способны подорвать стабильность и мир. Также было приостановлено вещание французского телеканала France 24 и радиостанции RFI.

Пока нет сведений о продолжительности приостановки вещания. Медиагруппа France Medias Monde, которой принадлежат France 24 и RFI, выразила "сожаление и удивление этим шагом властей Габона, для которого нет никаких оснований". В заявлении группы отмечается, что нынешнее решение лишает граждан африканской страны "двух основных источников надежной и независимой информации".