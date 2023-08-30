Аргентина выразила протест Чили из-за публикации карты со спорной границей

В Буэнос-Айресе считают, что около 5 тыс. кв. км континентального шельфа их страны в проливе Дрейка указаны на этой карте как чилийские воды

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины выразило протест в связи с публикацией ВМС Чили карты, где в качестве чилийской территории обозначена часть континентального шельфа, которую Буэнос-Айрес считает своей. Об этом сообщил во вторник глава департамента по делам Мальвинских островов, Антарктиды и Южной Атлантики аргентинского МИД Гильермо Кармона.

"МИД подал жалобу в связи с чилийской картой, затрагивающей аргентинскую территорию", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили ранее опубликовала карту под названием "Морские пространства чилийской юрисдикции". По мнению Буэнос-Айреса, около 5 тыс. кв. км континентального шельфа Аргентины в проливе Дрейка на ней указаны как чилийские воды.