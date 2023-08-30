Министр иностранных дел Южной Кореи обсудил с главой СТРАТКОМ ВС США сдерживание КНДР

Пак Чин отметил центральную роль Стратегического командования в практическом усилении американских средств сдерживания

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин обсудил в Сеуле с главой Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США Энтони Коттоном "ракетную и ядерную угрозу" со стороны КНДР. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Генерал ВВС Энтони Коттон находится с визитом в Республике Корея. "Стороны обменялись оценками и разделили обеспокоенность в связи с тем, что северокорейская ракетно-ядерная угроза, включая запуск баллистической ракеты на прошлой неделе под предлогом запуска ракеты-носителя, становится серьезнее и более явной", - говорится в заявлении МИД Республики Корея. 24 августа КНДР осуществила вторую попытку запуска военного разведывательного спутника, которая закончилась неудачей.

Южнокорейский министр и американский генерал указали, что двустороннее сотрудничество в сфере сдерживания "укрепляется до беспрецедентного уровня" благодаря Вашингтонской декларации, обнародованной в апреле, и запуску работы консультативной группы по ядерному планированию в июле.

Пак Чин отметил центральную роль Стратегического командования в практическом усилении американских средств сдерживания, попросил генерала о сотрудничестве. Энтони Коттон ответил, что его подчиненные будут активно участвовать в реализации обещаний Вашингтона, касающихся защиты союзника.

Представители Южной Кореи и США также согласились с необходимостью укреплять трехстороннее взаимодействие в сфере безопасности с Японией. Южнокорейские дипломаты указали, что СТРАТКОМ несет ответственность за "сдерживание и обнаружение стратегических атак против США и союзников".