Кисида за обедом из сырой фукусимской рыбы обсудил с министрами сброс в океан воды с АЭС

В Японии таким образом хотят показать безопасность продуктов из префектуры, где расположена аварийная станция

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудил с несколькими министрами сброс в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и попробовал с ними во время обеда морепродукты из одноименной префектуры. Об этом журналистам рассказал министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

На обед членам кабинета во главе с председателем правительства подали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусима, а также свинину, рис и дыню из этого региона. "Было очень вкусно, а осьминог - особенно, он очень мягкий", - поделился с журналистами Нисимура.

Власти Японии таким образом намерены продемонстрировать безопасность продуктов из префектуры, где расположена аварийная АЭС. Часть стран обеспокоены решением Токио сбросить в океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов, на которых произошло расплавление ядерного топлива. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Кисида пообещал, что власти "примут все необходимые меры для того, чтобы предприятия рыбной отрасли не понесли никакого ущерба". Кроме того, по его словам, правительство будет содействовать "усилиям по увеличению потребления рыбной продукции".

Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) 24 августа приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.