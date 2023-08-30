Оппозиция Папуа - Новой Гвинеи оспорит законность договора в сфере безопасности с США

Radio New Zealand передает, что с заявлением в суд обратился лидер новогвинейской оппозиции Джозеф Леланг, который сообщил, что соглашение с Соединенными Штатами "вызвало протест у населения страны"

СИДНЕЙ, 30 августа. /ТАСС/. Оппозиция Папуа - Новой Гвинеи обратилась в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть законность подписанного в мае соглашения в области безопасности с США. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, с заявлением в суд обратился лидер новогвинейской оппозиции Джозеф Леланг, сообщивший, что соглашение с Соединенными Штатами "вызвало протест у населения страны". "Вопрос о конституционности этого договора сейчас проверяется <…> в Верховном суде Папуа - Новой Гвинеи", - указал Леланг, подчеркнув, что правительство страны, "конечно, обладает полномочиями заключать соглашения с другими странами, но должно делать это без нарушения конституции или каких-либо других законов".

В мае США и Папуа - Новая Гвинея заключили двустороннее соглашение по безопасности. Согласно документу, американские военные получат "беспрепятственный доступ" к объектам, где смогут размещать оборудование, резервы и снаряжение, а также будут иметь "эксклюзивный доступ" к определенным зонам, где возможно проведение строительных работ. США смогут дислоцировать войска и технику в ключевых аэропортах, а также в таких стратегически важных точках, как военно-морская база Ломбрум на острове Манус и морской порт в столице островного государства, городе Порт-Морсби. Соглашение еще на этапе обсуждения подверглось резкой критике со стороны оппозиции Папуа - Новой Гвинеи, объединения профсоюзов страны и некоторых общественных организаций, которые сочли договор "несоразмерной уступкой Вашингтону, втягивающей тихоокеанское государство в нарастающее соперничество между Китаем и США".

Борьба за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

Некоторые эксперты отмечают, что Папуа - Новая Гвинея, богатая природными ресурсами и расположенная вблизи ключевых морских маршрутов, может стать одним из ключевых пунктов дипломатического противостояния между Вашингтоном и Пекином. Годом ранее КНР подписала аналогичное соглашение в сфере безопасности с другой страной региона - Соломоновыми Островами. Заключение этого договора стало причиной резкой критики со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые пообещали принять меры в ответ на любые шаги по установлению постоянного военного присутствия КНР на Соломоновых Островах.

В МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты, заключая соглашение о сотрудничестве в обороне с Папуа - Новой Гвинеей, втягивают ее в геополитические игры против России и Китая, подобный акт является шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона.