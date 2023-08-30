30 августа, 05:08,
обновлено 30 августа, 05:19
Военный переворот в Габоне

В Габоне военные объявили о закрытии границ до дальнейшего распоряжения

AP Photo/ Massassa Bunny Claude
Либревиль, Габон
© AP Photo/ Massassa Bunny Claude

По данным Reuters, офицер ранее выступил по национальному телевидению и объявил, что власть перешла в руки военных

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Военные в Габоне объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Как пишет агентство, высокопоставленный офицер выступил утром по национальному телевидению и объявил, что власть перешла в руки военных. "Границы страны закрыты до дальнейшего распоряжения", - цитирует его Reuters, не называя ни имени, ни точного звания выступившего. Ранее в столице страны - городе Либревиль - была слышна стрельба.

Выступление военных произошло спустя несколько часов после того, как избирком официально объявил о победе на состоявшихся 26 августа президентских выборах Али бен Бонго Ондимбы, за которого проголосовали 64,27% избирателей. Он был переизбран на третий срок.

Где находится сейчас президент, неизвестно. Власти пока не опубликовали ни одного официального сообщения. 

Теги:
ГабонВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
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