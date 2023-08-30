В Габоне военные объявили, что захватили власть и приостановили действие всех институтов

По данным Reuters, в Либревиле была слышна стрельба

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Военные в Габоне объявили, что захватили в стране власть, распустили все государственные органы и создали Комитет по переходу и восстановлению институтов. Об этом сообщил местный телеканал Gabon 24.

"Сегодня мы, силы обороны и безопасности, собравшиеся в Комитете по переходу и восстановлению институтов, от имени габонского народа решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму, - объявили они. - С этой целью всеобщие выборы 26 августа 2023 года, а также их предварительные результаты отменяются. Границы закрыты до дальнейшего уведомления, а все институты республики распущены". Студия телеканала Gabon 24 расположена в комплексе зданий администрации президента Габона.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что утром в столице страны Либревиле была слышна стрельба.

Выступление военных произошло спустя несколько часов после того, как избирком официально объявил о победе на состоявшихся 26 августа президентских выборах Али бен Бонго Ондимбы, за которого проголосовали 64,27% избирателей. Он был переизбран на третий срок.

Где сейчас находится, неизвестно. Власти пока не опубликовали ни одного официального сообщения.