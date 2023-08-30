Южная Корея начала проверку морской соли на радиацию после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Как сообщило Министерство морского и рыбного хозяйства республики, к настоящему моменту было взято 109 проб с 86 объектов

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Южнокорейские власти начали "интенсивную проверку" уровня содержания радиоактивных веществ в морской соли на фоне обеспокоенности общественности страны после начала сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщило Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея.

"Министерство морского и рыбного хозяйства расширило с 29 августа список объектов проверки на радиоактивность на все 837 солеварен в нашей стране", - сказано в пресс-релизе ведомства. В нем указывается, что власти с апреля уже вели инспекцию в отношении 150 крупных предприятий, на которые приходится 50% производства. Оставшиеся 687 объектов будут проверять неправительственные организации.

Власти добавили, что к настоящему моменту было взято 109 проб с 86 объектов и все они были признаны удовлетворительными. Проверки на соляных фермах будут идти до октября - до конца производства. С ноября власти сосредоточат внимание на соли, находящейся на складах. В Республике Корея соль добывают из морской воды с помощью естественного испарения.

В понедельник администрация президента Республики Корея сообщила, что южнокорейский лидер Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су на обед заказали морепродукты. Администрация добавила, что в ее столовой подобные блюда будут подаваться всю неделю. Южнокорейские СМИ отмечают, что такая информация распространяется с целью подчеркнуть безопасность морепродуктов на фоне сброса воды с АЭС "Фукусима-1".

24 августа японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.