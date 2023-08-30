DPA: Германия и Франция выступили за введение санкций ЕС против мятежников в Нигере

По информации агентства, эти меры, в частности, будут включать в себя запрет на въезд в Евросоюз

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Германия и Франция в преддверии встречи министров иностранных дел Европейского союза в Толедо выступают за введение санкций ЕС в отношении мятежников в Нигере. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, карательные меры направлены против ведущих представителей военной хунты, захватившей власть в результате государственного переворота. Кроме того, мишенью могут стать и организации, поддерживающие путчистов. Необходимо ясно дать понять, что ЕС не будет стоять в стороне и ничего не делать относительно свержения демократически избранного президента насильственным путем, пишет DPA.

Источники агентства подчеркивают, что санкции ЕС против мятежников должны быть приняты единогласно всеми государствами сообщества. Эти меры будут включать в себя запрет на въезд в Евросоюз. Кроме того, активы затронутых лиц в ЕС должны быть заморожены.

На прошлой неделе глава МИД ФРГ Анналена Бербок также высказалась за введение санкций в отношении мятежников в Нигере.

Ранее дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе сообщил ТАСС, что главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Нигера и способы поддержки возможной военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки на неформальной встрече в Испании 31 августа.