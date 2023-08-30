Эксперт считает, что Сербия станет российским "троянским конем" в случае вступления в ЕС

Эксперт по Балканам Европейского совета по международным делам Майда Руге заявила, что у европейских стран не получится "нейтрализовать российское влияние в регионе"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Сербия станет "троянским конем" России, если она войдет в состав Европейского союза (ЕС). Такое мнение выразила телеканалу CNN эксперт по Балканам Европейского совета по международным делам Майда Руге.

"Если предположить, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, то с таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского "троянского коня", как вы это произошло с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном", - считает Руге. Она также добавила, что у европейских стран не получится "нейтрализовать российское влияние в регионе, вы его импортируете в ЕС".

Как отмечает телеканал, Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям в отношении России. По словам главы комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Алиши Кернс, Сербия "смеется в лицо Западу". "Нам говорили, что она [Сербия] присоединится к санкциям и покажет, что она действительно на нашей стороне. Этого не произошло", - считает Кернс.

Ранее президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил о том, что Белград рассчитывает на гармоничное развитие отношений с Москвой. Лидер Сербии в августе также отмечал, что объединившиеся для помощи Украине и поставляющие вооружения Киеву страны Запада даже вместе не смогут победить Россию на поле боя. Вучич указывал на то, что победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса.