В ООН заявили, что мятеж в Нигере привел к ухудшению гуманитарной ситуации

Республика также столкнулась с растущим уровнем насилия, отметил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Нигеру Эмманюэль Гиньяк

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Нигер столкнулся с ухудшением гуманитарной ситуации и растущим уровнем насилия после военного мятежа. Об этом предупредил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по Нигеру Эмманюэль Гиньяк на брифинге.

По данным УВКБ, санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS), пришлись на период между окончанием сельскохозяйственного периода и началом сезона дождей, поэтому цены на товары резко выросли. Закрытие границ со странами ECOWAS "приведет к дефициту продовольствия и товаров" в Нигере, добавил представитель ООН.

"Недавние столкновения привели к тому, что более 20 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами только за прошлый месяц", - указал Гиньяк. По информации УВКБ ООН, в настоящий момент Нигер уже предоставляет убежище более чем 700 тыс. беженцам. "Эти факторы, наряду с ожидаемым усилением давления со стороны негосударственных вооруженных группировок, а также продолжающимися проливными дождями, ухудшили и без того тяжелые гуманитарные перспективы для уязвимых групп населения, особенно для внутренне перемещенных лиц, беженцев, просителей убежища и принимающих общин", - сообщает учреждение всемирной организации.

В ООН также отметили, что в июле они наблюдали 255 инцидентов, связанных с похищением людей и насилием в регионах Тахуа, Маради, а также Тиллабери и Диффе. А с 26 по 31 июля число подобных преступлений выросло на 50%.