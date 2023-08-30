30 августа, 06:21
Попытка госпереворота в Нигере

В ООН заявили, что мятеж в Нигере привел к ухудшению гуманитарной ситуации

Республика также столкнулась с растущим уровнем насилия, отметил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Нигеру Эмманюэль Гиньяк

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Нигер столкнулся с ухудшением гуманитарной ситуации и растущим уровнем насилия после военного мятежа. Об этом предупредил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по Нигеру Эмманюэль Гиньяк на брифинге.

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По данным УВКБ, санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS), пришлись на период между окончанием сельскохозяйственного периода и началом сезона дождей, поэтому цены на товары резко выросли. Закрытие границ со странами ECOWAS "приведет к дефициту продовольствия и товаров" в Нигере, добавил представитель ООН.

"Недавние столкновения привели к тому, что более 20 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами только за прошлый месяц", - указал Гиньяк. По информации УВКБ ООН, в настоящий момент Нигер уже предоставляет убежище более чем 700 тыс. беженцам. "Эти факторы, наряду с ожидаемым усилением давления со стороны негосударственных вооруженных группировок, а также продолжающимися проливными дождями, ухудшили и без того тяжелые гуманитарные перспективы для уязвимых групп населения, особенно для внутренне перемещенных лиц, беженцев, просителей убежища и принимающих общин", - сообщает учреждение всемирной организации.

В ООН также отметили, что в июле они наблюдали 255 инцидентов, связанных с похищением людей и насилием в регионах Тахуа, Маради, а также Тиллабери и Диффе. А с 26 по 31 июля число подобных преступлений выросло на 50%. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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