Командующий ВСУ назвал сложной обстановку на трех направлениях на востоке страны

Александр Сырский заявил, что "особое внимание уделяется работе" на артемовском, купянском и краснолиманском направлениях

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за сложности обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на артемовском, купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Обстановка на восточном фронте остается сложной", - приводит его слова в Telegram-канале украинский военный медиацентр.

Командующий уточнил, что "особое внимание уделяется работе" на артемовском, купянском и краснолиманском направлениях, обстановка на них анализируется ежедневно.

В последние дни в украинских СМИ появилась информация о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с юга на восток страны, поскольку ситуация на купянском и артемовском направлениях грозит прорывом фронта. Газета The New York Times написала, что США и их союзники называют одной из причин провала украинского контрнаступления слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях и настоятельно рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном - южном - направлении. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не может перебросить основные силы на южное направление, так как это грозит потерей территорий на востоке.