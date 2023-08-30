Ученые из КНР успешно испытали систему обнаружения подлодок на основе терагерцевых волн

Как отмечают эксперты, прибор обладает широким потенциалом и должен "повысить эффективность китайских ВМС"

ГОНКОНГ, 30 августа. /ТАСС/. Китай успешно испытал первое в мире устройство для обнаружения подводных лодок, действие которого основано на технологии терагерцевых волн. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Как отмечает издание со ссылкой на заключение экспертов, разработавших данную систему, тестирование терагерцевого радара проводилось в Желтом море недалеко от города Далянь на северо-востоке страны. Ученые использовали искусственный источник звука для имитации шума, который распространяется под поверхностью воды и вызывает ее вибрацию. В ходе испытаний устройство смогло зафиксировать сигнал амплитудой от 10 до 100 нанометров, хотя ранее считалось, что подобные колебания слишком слабы и их невозможно распознать на фоне естественного движения морских волн.

"[Прибор] обладает широким потенциалом применения для обнаружения подводных судов, а также в других областях", - приводит газета выдержки из заявления ученых. Его размеры достаточно малы, что также позволит оборудовать подобными устройствами беспилотные летательные аппараты (БПЛА), это в сочетании с другими методами обнаружения подводных лодок должно "повысить эффективность китайских ВМС". Кроме того, эта технология открывает дополнительные возможности для связи между подводными лодками и сопровождающими их авиагруппами с помощью низкочастотных колебаний, которые могут быть считаны и расшифрованы терагерцевыми датчиками, установленными на самолетах.

Терагерцевое излучение находится в диапазоне частот между микроволновым и инфракрасным. В последние годы китайские ученые смогли расширить область применения основанных на нем технологий. Так, в некоторых аэропортах КНР терагерцевые датчики используются для обнаружения запрещенных предметов в ходе пограничного контроля.