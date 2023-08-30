Главы МИД ЕС 31 августа обсудят переворот в Габоне

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "если все подтвердится, это еще один военный переворот, который увеличивает нестабильность во всем регионе"

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз пока не имеет подтверждения сообщений о военном перевороте в Габоне, если информация подтвердится, ситуация в этой стране будет вынесена на обсуждение глав МИД сообщества в Толедо 31 августа. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Толедо, которая предваряет совещание глав МИД.

"Я получил новости только ранним утром, они пока слишком путаные. Если все подтвердится, это еще один военный переворот, который увеличивает нестабильность во всем регионе. Если информация подтвердится, я вынесу ее на обсуждение министров иностранных дел [31 августа]", - заявил Боррель.