В Польше будут производить до 80% фюзеляжа истребителя F-16

Руководитель PZL Mielec Януш Закренцкий уточнил, что фирма будет готова к этому к концу 2024 года

ТАСС, 30 августа. Польский производитель аэрокосмической техники PZL Mielec готов производить на своих мощностях до 80% от всего фюзеляжа американского легкого истребителя F-16. Об этом сообщил агентству РАР руководитель предприятия Януш Закренцкий.

"В PZL Mielec в конечном счете будет производиться от 70 до 80% всего фюзеляжа F-16", - сказал он, уточнив, что фирма будет готова к этому к концу 2024 года.

"Производство компонентов F-16 Block 70/72 в PZL Mielec производится в полностью модернизированном цехе площадью 14 тыс. кв. м, где в прошлом производились военные реактивные самолеты", - сказал Закренцкий.

По его словам, решение о производстве в Польше компонентов F-16 было принято руководством концерна Lockheed Martin, которому с 2007 года принадлежит PZL Mielec.

С 2009 года на предприятии проходит сборка корпусов американских боевых вертолетов UH-60M Black Hawk и S-70i Black Hawk.

Закренцкий не сообщил, сколько фюзеляжей F-16 планируется собрать на предприятии.