Суд в Армении оставил под арестом бывшего министра обороны Тонояна

Его обвиняют в закупке непригодных ракет для авиации и присвоении средств

ЕРЕВАН, 30 августа. /ТАСС/. Антикоррупционный суд Армении принял решение оставить под арестом бывшего министра обороны республики Давида Тонояна, которого обвиняют в закупке непригодных ракет для авиации и присвоении средств. Об этом сообщила пресс-служба Высшего судебного совета Армении.

"Антикоррупционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Давида Тонояна и оставил его под арестом", - говорится в сообщении.

Тоноян назначен министром обороны в 2018 году и снят с должности после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Он находится под арестом с сентября 2021 года, по этому делу проходят также другие высокопоставленные военнослужащие. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн.