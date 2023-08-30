Министры обороны и иностранных дел стран ЕС обсудят гарантии безопасности Киеву

Премьер Бельгии Александер Де Кроо ранее сообщил, что страны Евросоюза и НАТО "каждую неделю" выдвигают новые идеи по предоставлению гарантий безопасности Украине

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза обсудят предоставление гарантий безопасности Украине на неформальном заседании министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза (Gymnich), которое проходит в Толедо. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Так как заседание неформальное, мы только обсудим разные вопросы, но никакие решения приниматься не будут, решения будут приниматься позже <...>. Во-первых, мы обсудим конфликт на Украине <...> продолжение помощи Украине <...>. Мы продолжим обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности Украине в долгосрочной перспективе, не только во время конфликта, также как и гарантий финансовой помощи", - сказал Боррель. Это заседание предваряет встречу министров иностранных дел.

Ранее премьер Бельгии Александер Де Кроо отметил, что страны ЕС и НАТО "каждую неделю" выдвигают новые идеи по предоставлению гарантий безопасности Украине. Боррель высказал мнение, что частью гарантий безопасности для Украины должно быть расширение поставок вооружений и подготовки солдат.

Еврокомиссия в июне объявила о намерении выделить в качестве бюджетной помощи Украине €50 млрд на период с 2024 по 2027 годы. Она запросила страны Евросоюза о выделении на эти нужды дополнительных взносов в бюджет ЕС.

Этот объем помощи соответствует примерно €1 млрд в месяц, то есть в полтора раза меньше, чем Киев ежемесячно получает от Брюсселя в 2023 году. На этот год программа помощи ЕС Украине составляет €18 млрд или €1,5 млрд в месяц. Эта сумма включает только бюджетные финансовые вливания и не распространяется на поставки оружия, которые Евросоюз оплачивает из Европейского фонда мира.