В Габоне восстановили интернет после трехдневного перерыва

Как ранее сообщил представитель правительства страны, решение о введении комендантского часа и блокировке доступа в интернет было принято для недопущения насилия, призывов к нему и распространения ложной информации

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Доступ к интернету в Габоне восстановлен после трехдневного перерыва на фоне президентских выборов. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее, после закрытия избирательных участков, в стране был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет. По словам представителя правительства, это было сделано для недопущения насилия, призывов к нему и распространения ложной информации. Перед этим были закрыты внешние границы Габона. Как заявлял министр внутренних дел Ламбер Ноэль Мата, в стране есть силы, которые способны подорвать стабильность и мир. Также было приостановлено вещание французского телеканала France 24 и радиостанции RFI.

Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок с 64,2% голосов. Главным конкурентом главы государства выступил Альбер Ондо Осса, который набрал 30,7% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами.