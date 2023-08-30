Суд продлил до 13 сентября арест экс-премьера Пакистана по делу о разглашении гостайны

Имран Хан остается под стражей, несмотря на то, что Высокий суд Исламабада отменил действие вынесенного 5 августа приговора

ИСЛАМАБАД, 30 августа. /ТАСС/. Специальный суд Пакистана по рассмотрению нарушений закона о государственной тайне на закрытом заседании продлил предварительный арест бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Об этом сообщает газета The News International.

По соображениям безопасности заседание суда проходило в окружной тюрьме "Атток" в Исламабаде, где находится в предварительном заключении Хан. Он остается под стражей, несмотря на то, что во вторник Высокий суд пакистанской столицы отменил действие вынесенного 5 августа приговора, в соответствии с которым экс-глава правительства получил три года лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

Обвинения в разглашении гостайны в отношении Хана были выдвинуты на основании того, что 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

На просьбу пакистанского МИД подтвердить или опровергнуть совет американских представителей отстранить Хана от власти Госдепартамент США ответил, что он не комментирует частные беседы американских политиков.

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об "утере" документа.

Шахбаз Шариф, сменивший Хана в должности главы правительства, заявил, что США не влияли на смену власти в Пакистане.