МИД КНР: заявления британского парламента о независимости Тайваня противоречат фактам

Официальный представитель ведомства призвал к соблюдению принципа "одного Китая" и основных юридических норм международных отношений

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Высказывания, содержащиеся в документе, опубликованном Комитетом по иностранным делам Палаты общин британского парламента, не соответствуют действительности. Об этом заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

"Доклад, в котором говорится о независимости Тайваня, противоречит фактам. Китай призывает британский парламент к соблюдению принципа "одного Китая" и основных юридических норм международных отношений", - заявил официальный представитель ведомства, комментируя доклад Комитета по иностранным делам Палаты общин, опубликованный на фоне визита главы британского внешнеполитического ведомства Джеймса Клеверли в КНР.

Ван Вэньбинь также призвал Лондон уважать коренные интересы Китая и перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня.

В документе, который прокомментировал официальный представитель МИД КНР, отмечалось, что Тайвань фактически является независимым государством и обладает всеми необходимыми для этого признаками.

30 августа глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл с визитом в Пекин, где, как сообщалось ранее, он намерен поднять темы конфликта на Украине и кибербезопасности. Как говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства, речь идет о первом за пять лет визите руководителя Форин оффиса в Китай. У Клеверли намечены встречи с его китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэнем. Как отметили в Форин оффисе, во время переговоров Клеверли намерен заявить, что "глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности". В связи с этим он призовет Китай содействовать завершению конфликта на Украине, "снижению напряженности в Южно-Китайском море и прекращению враждебной деятельности в киберпространстве".