Германия к концу года планирует обучить 10 тыс. украинских военных на своей территории

Как отметила статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер, Германия намерена продолжать оказывать поддержку Украине

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Германия к концу 2023 года планирует обучить 10 тыс. украинских военнослужащих на территории ФРГ. Об этом заявила статс-секретарь в германском Минобороны Зимтье Мёллер по прибытии на неформальное заседание министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза, которое проходит в Толедо.

Она отметила, что Германия намерена продолжать оказывать поддержку Украине. "Мы делаем это, например, обучая несколько тысяч украинских военнослужащих в Германии. К концу года мы планируем обучить 10 тыс. солдат, чтобы таким образом полностью поддержать и укрепить способность Украины к сопротивлению", - сообщила Мёллер.

В то же время она акцентировала внимание на теме боеприпасов. "Боеприпасы - решающий фактор. Соответственно, мы уделяем этому большое внимание, мы также добиваемся прогресса в инициативе по боеприпасам", - констатировала статс-секретарь в Минобороны Германии, добавив, что уже удалось подписать несколько рамочных соглашений.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре прошлого года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. Как заявлял ранее газете Welt глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, в нынешнем году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих.