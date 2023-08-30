В МИД КНР заявили, что Китай следит за ситуацией в Габоне

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал стороны к решению противоречий мирным путем

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Китай внимательно следит за развитием ситуации в Габоне, призывает стороны к решению противоречий мирным путем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай внимательно следит за развитием событий в Габоне и призывает все стороны конфликта учитывать в первую очередь интересы народа страны, решив возникшие противоречия путем диалога и консультаций", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Переворот в Габоне произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок с 64,2% голосов. Главным конкурентом главы государства выступил Альбер Ондо Осса, который набрал 30,7% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами. После этого группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила в эфире национального телевидения о приходе к власти и об отмене результатов президентских и парламентских выборов. Как сообщило агентство Reuters, среди мятежников - представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии, полиции.