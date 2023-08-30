30 августа, 07:54
Военный переворот в Габоне

МИД Италии попросил своих граждан в Габоне проявлять осторожность

В ведомстве сообщили, что посольство в Либревиле работает в штатном режиме

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Италии следит за происходящим в Габоне и просит соотечественников проявлять осторожность.

"МИД следит за развитием ситуации в стране. Посольство в Либревиле работает в штатном режиме. Мы призываем соотечественников проявлять осторожность", - говорится в заявлении ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в среду военные в Габоне объявили, что захватили в стране власть, распустили все государственные органы и создали комитет по переходу и восстановлению институтов.

Выступление военных произошло спустя несколько часов после того, как избирком официально объявил о победе на состоявшихся 26 августа президентских выборах Али бен Бонго Ондимбы, за которого проголосовали 64,27% избирателей. Он был переизбран на третий срок. Где сейчас находится президент - неизвестно. Власти пока не опубликовали ни одного официального сообщения. 

Теги:
ГабонИталияВоенный переворот в Габоне
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