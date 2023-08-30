СМИ: в Совбезе ООН состоится голосование по развертыванию сил Кении в Гаити

Оно пройдет 15 сентября

ГАВАНА, 30 августа. /ТАСС/. Голосование в Совете безопасности ООН по отправке вооруженной миссии содействия безопасности в Гаити во главе с Кенией пройдет 15 сентября. Об этом сообщил портал Haiti Libre со ссылкой на источник в ООН.

Ранее глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзей Гаити" согласилась "положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити". Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских. Министр указал, что задействует миротворцев после "получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении".

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что идея о формировании миссии по содействию безопасности в Гаити под руководством Кении требует обсуждения.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза. СБ ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения.