Глава МИД Британии высказался за прагматичные отношения с Китаем

При этом королевство не намерено замалчивать сложные вопросы, добавил Джеймс Клеверли

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Великобритания выступает за прагматичные отношения с Китаем, но замалчивать сложные вопросы не намерена. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, который находится в Пекине с визитом, сообщил в заявлении, записанном для британского телевидения.

"Мы реалистично подходим к тем областям, в которых у нас есть фундаментальные разногласия с Китаем, и мы поднимем эти вопросы, когда мы встретимся", - приводит слова главы Форин оффиса агентство Reuters. Клеверли стал первым главой британского МИД, который посетил КНР за последние пять лет.

"Но я думаю, что также важно признать, что мы нуждаемся в прагматичных, разумных рабочих отношениях с Китаем из-за вопросов, которые касаются всех нас на планете", - добавил Клеверли. В преддверии поездки глава МИД сообщил, что среди прочего хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата. Он высказал при этом уверенность, что подобные вопросы не могут быть решены без Китая.

Клеверли уже провел в среду встречу с вице-председателем КНР Хань Чжэном, в программе однодневной поездки также переговоры с главой МИД КНР Ван И.

"Это важная, большая, влиятельная и сложная страна, и поэтому наши отношения с Китаем неизбежно будут такими же непростыми и сложными", - отметил британский министр.

Практически одновременно он разместил пост в соцсети X (ранее Twitter), написав о намерении затронуть в Пекине непростые темы. "Наше взаимодействие с Китаем не означает, что мы уходим от сложных разговоров. Речь о том, чтобы заявлять о наших обеспокоенностях напрямую, при личном общении. Именно поэтому я нахожусь здесь", - сообщил глава Форин оффиса.

Отношения Великобритании и Китая

Внутри правящей Консервативной партии Великобритании в настоящее время ведутся споры о том, как должна выстраиваться политика Лондона на китайском направлении. В конце апреля Клеверли заявил о необходимости налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится. 5 мая он провел встречу с прибывшим на коронацию Карла III Хань Чжэном. Эти шаги вызвали сильное недовольство со стороны "ястребов" из правого крыла партии тори, требующих введения дополнительных ограничений на деятельность китайских компаний в чувствительных сферах по соображениям безопасности.

13 марта правительство Великобритании опубликовало обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе Китай назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.