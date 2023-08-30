Во Франции заявили, что пристально следят за ситуацией в Габоне

В ночь на 30 августа военные в Габоне совершили попытку переворота после объявления результатов президентских выборов

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Франция пристально следит за развитием ситуации в Габоне, где в ночь на среду военные совершили попытку переворота после объявления результатов президентских выборов. Об этом заявила премьер Франции Элизабет Борн в ходе ежегодного совещания в Париже с главами диппредставительств страны.

"Благодарю вас за мобилизацию перед лицом вызовов, с которыми сталкивается наша страна, - сказала она, обращаясь к дипломатам. - В течение года <...> французская дипломатия реагировала на крупные кризисы: война на Украине, которая продолжается и является долгосрочной, ситуация в Судане, где была прекрасно организована эвакуация наших соотечественников, госпереворот в Нигере, а теперь ситуация в Габоне, за которой мы следим с большим вниманием".

Ранее группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила в эфире национального телевидения о приходе к власти и об отмене результатов президентских и парламентских выборов, прошедших 26 августа. Как сообщило агентство Reuters, среди мятежников - представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии, полиции. Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок.