Жители Габона выходят на демонстрации в поддержку устроивших госпереворот военных

Они выходят на улицы с флагами страны и приветствуют военных на танках

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Кадры демонстраций в поддержку пришедших к власти военных распространяются в габонских СМИ.

Жители Либревиля и Порт-Жантиля выходят на улицы с флагами страны и приветствуют военных на танках. Люди скандируют: "Браво!", "Да здравствует армия!", "Габон свободен", "Бонго, прочь". Они аплодируют военным, как заметно на видео, опубликованных габонским порталом Info241 в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в среду военные в Габоне объявили, что захватили в стране власть, распустили все государственные органы и создали комитет по переходу и восстановлению институтов. Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок с 64,2% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами. Где сейчас находится президент, неизвестно. Власти пока не опубликовали ни одного официального сообщения.