Гаглоев поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент Южной Осетии отметил, что белорусский лидер снискал высокое признание своей многолетней государственной деятельностью и самоотдачей

ЦХИНВАЛ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Он отметил, что белорусский лидер снискал высокое признание своей многолетней государственной деятельностью и самоотдачей.

"Своей многолетней государственной деятельностью, самоотдачей и целеустремленностью вы снискали самое высокое признание. Высший приоритет для вас - поступательное социально-экономическое развитие страны, благополучие Республики Беларусь и ее народа. Выражаю твердую уверенность, что ваш богатый опыт государственного руководителя будет и в дальнейшем служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в Республике Беларусь", - говорится в послании югоосетинского лидера, опубликованном на его официальном сайте.

Гаглоев пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии в государственной деятельности.