СМИ: талибы не хотят открыто говорить о причинах закрытия школ для девочек

Замглавы Минкультуры в правительстве талибов Мохаммад Юнус Рашид заявил, что запрет на женское образование в Афганистане является временной мерой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не хотят открыто говорить о причинах, по которым были закрыты школы для девочек. С таким заявлением выступил замглавы Минкультуры в правительстве талибов Мохаммад Юнус Рашид.

"Условий для предоставления образования женщинам и девочкам, которые бы соответствовали нормам исламского права, пока нет. У нас есть причины закрывать школы для девочек, которые мы не можем огласить населению страны", - приводит его слова агентство Aamaj News.

Рашид также заявил, что запрет на женское образование в Афганистане является временной мерой, однако, сколько он еще продлится, чиновник не указал.

21 августа замглавы министерства высшего образования во временном правительстве талибов Лутфулла Хайрхва объявил о разработке некоего плана по возвращению девушкам возможности обучаться в университетах. Сроки завершения работы над планом пока неясны.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября 2021 года, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". В декабре 2022 года радикалы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, позже они ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, а также распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда иностранных государств и международных организаций, включая ООН.