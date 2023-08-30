30 августа, 09:04
Военная операция на Украине

Генштаб ВСУ сообщил о завершении обучения военных в Великобритании

По информации ведомства, более 20 тыс. украинских военнослужащих прошли подготовку

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. украинских военнослужащих прошли подготовку на полигонах Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"На полигонах Великобритании прошли подготовку уже более 20 тысяч украинских военных", - говорится в сообщении на странице генерального штаба в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в Минобороны Соединенного Королевства сообщили, что около 1 тыс. военнослужащих ВСУ завершили курс подготовки к операциям по высадке морского десанта в Великобритании. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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