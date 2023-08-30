Что известно о попытке переворота в Габоне

Военные объявили о приходе к власти. Что известно о попытке переворота в Габоне

Вскоре после объявления результатов выборов в Габоне, на которых победил действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба, группа военных заявила о приходе к власти и отмене результатов голосования.

Местонахождение главы государства при этом неизвестно. Мятежники распустили все государственные органы.

ТАСС собрал основное, что известно о происходящем в Габоне.

Что предшествовало перевороту

Голосование на президентских, парламентских и местных выборах началось в Габоне 26 августа в условиях особых мер безопасности, включая закрытие на сутки внешних границ республики. Также в стране был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет, позднее было приостановлено вещание французского телеканала France 24 и радиостанции RFI.

Официальный представитель правительства Родриг Мбумба Бисаву пояснил, что "меры приняты с тем, чтобы не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации".

В президентских выборах участвовали 14 кандидатов, среди которых был действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Он добивался переизбрания на третий срок. Его главным политическим конкурентом был Альбер Ондо Осса, которого поддерживали объединившиеся в электоральную коалицию "Альтернатива-2023" шесть ведущих оппозиционных партий страны.

Переворот

Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок с 64,2% голосов. Альбер Ондо Осса получил 30,7% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами.

Группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила в эфире национального телевидения о приходе к власти и об отмене результатов президентских и парламентских выборов. Среди мятежников - представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии, полиции.

Заявления и действия мятежников

Захватившие власть военные объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Также они сообщили, что все институты республики распущены: правительство, Сенат, Национальная ассамблея, Конституционный суд. Мятежники создали Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов. Пока не объявлен его персональный состав.

При этом военные утверждают, что будут соблюдать международные обязательства Габона, они призвали население к спокойствию. Объясняя причины своих действий, они заявили, что "безответственное, непредсказуемое управление" могло ввергнуть страну в хаос, поэтому они решили "защитить мир, положив конец нынешнему режиму".

Обстановка в Габоне

Жители столицы Габона Либревиля, а также второго по величине города Порт-Жантиль вышли на улицы с флагами страны и приветствовали военных на танках. На видео, которое распространтлось в габонских СМИ, люди скандируют: "Браво!", "Да здравствует армия!", "Габон свободен", "Бонго, прочь!" и аплодируют военным.

Ранее сообщалось, что в столице была слышна стрельба. В посольстве РФ в Либревиле заявили, что приняты дополнительные меры безопасности в отношении сотрудников посольства и членов их семей.

На фоне сообщений о перевороте французская горнодобывающая компания Eramet приостановила свою деятельность в Габоне.

Доступ к интернету в стране восстановлен после трехдневного перерыва.

Международная реакция

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что если информация о перевороте в Габоне подтвердится, вопрос о ситуации в этой стране будет вынесен на обсуждение глав МИД Евросоюза в Толедо 31 августа. По словам Борреля, ситуация сейчас сложная во всем регионе Сахеля. "Сначала ЦАР, потом Мали, потом Буркина-Фасо, сейчас Нигер, возможно, Габон", отметил он.

Премьер Франции Элизабет Борн отметила, что Париж пристально следит за развитием ситуации в Габоне.

Министерство иностранных дел Италии призвало своих граждан в Габоне проявлять осторожность и заверило, что следит за развитием ситуации. Посольство Италии в Либревиле работает в штатном режиме.

На сообщения о попытке переворота также отреагировал Китай. Официальный представитель МИД КНР призвал стороны к решению противоречий мирным путем.

О местонахождении президента

Нет никаких данных о том, где сейчас находится президент Габона Али бен Бонго Ондимба. Семья президента Габона заявила, что его судьба неизвестна.

64-летний Бонго Ондимба является сыном второго президента Габона Омара Бонго Ондимбы, который находился у власти с 1967 по 2009 год. Выпускник Университета Париж I по специальности "Юриспруденция". По окончании учебы долгое время работал в администрации своего отца, с 1984 года входил в политбюро Габонской демократической партии. Неоднократно избирался от нее в парламент. В 1999-2009 годах занимал пост министра обороны.

После смерти отца в 2009 года был избран президентом, получив 41,7% голосов, в 2016 года переизбран (49,8%) с минимальным отрывом от кандидата объединенной оппозиции Жана Пинга (48,2%). Согласно оценкам аналитиков, из 105 пунктов своей предвыборной программы 2016 года он сумел осуществить 13.

О Габоне

Габон - одна из наиболее богатых нефтью стран Африки (обеспечивает 70,5% экспортных доходов). Входит в число лидеров континента по уровню доходов на душу населения ($7 540 в год, 2022; третье место после Сейшел и Маврикия).

В то же время экономическая политика действующего правительства не смогла решить проблему бедности, которая в 2022 года затрагивала 32,9% населения страны (данные Всемирного банка). Несмотря на положительную динамику ВВП (+3% в 2022 году), этот показатель ниже среднего по региону (+4,5%).

Нестабильность в регионе

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной мятежниками был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки, в котором членство Нигера было приостановлено, ввело санкции и потребовало от мятежников освободить Базума, пригрозив интервенцией. Франция заявила о готовности поддерживать любые усилия ECOWAS, в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере.