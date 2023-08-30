Молдавия денонсировала соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в области атомной энергии

Как отметила министр окружающей среды Иорданка-Родика Иорданова, соглашения не имплементировались в республике и носят формальный характер

КИШИНЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Молдавии денонсировало соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в области подготовки специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности от 2000 года, а также об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии 1992 года. Соответствующие постановления вступят в силу после официального обнародования, проинформировала пресс-служба правительства.

"Соглашения не имплементировались в Молдавии и носят формальный характер. Их денонсация не повлечет за собой серьезных последствий", - прокомментировала решения министр окружающей среды Иорданка-Родика Иорданова.

В этом году Молдавия денонсировала больше десяти соглашений, заключенных на площадке СНГ. Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность. Со своей стороны бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заверил, что денонсированные договора будут восстановлены после смены власти в Молдавии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.