В Германии заявили, что ЕС выступает за урегулирование кризиса в Нигере политическим путем

Статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер заявила, что этот вопрос обсудят на встрече в Испании

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Страны Европейского союза привержены поиску политического решения для урегулирования кризиса в Нигере и обсудят этот вопрос на встрече в Испании. Об этом заявила статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер по прибытии на неформальное заседание министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза, которое проходит в Толедо.

"Вторая тема, которая, конечно же, стоит на повестке дня, - это ситуация в Сахеле, в частности в Нигере. В настоящий момент основное внимание уделяется политическому решению кризиса. Вмешательство или поддержка [военных] подразделений в данный момент не является предметом обсуждения", - сказала Мёллер.

Ранее глава МИД Алжира Ахмед Аттаф обнародовал план, который призван урегулировать кризис в Нигере политическими методами. Он предложил установить "шестимесячный переходный период под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой". По словам Аттафа, такой переходный период предназначен для "выработки политических договоренностей с участием всех без исключения сторон в Нигере". Министр также предложил провести международную конференцию по теме развития, обеспечения стабильности и безопасности в регионе Сахеля.