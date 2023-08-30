Работа главного порта Габона Либревиля остановилась

По данным Associated Press, разрешения на выход судов не выдаются

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Главный порт Габона, расположенный в столице страны Либревиле, фактически остановил работу после захвата власти военными. Разрешения на выход судов не выдаются, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

Работают ли в Габоне авиакомпании, пока неизвестно, отмечает агентство.

Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок с 64,2% голосов. Военные заявили в эфире, что распустили все государственные органы и создали Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов, который взял всю полноту власти. Пока мятежники не объявили, кого поставили во главе комитета. Где находится сейчас президент, не известно. Власти пока не опубликовали ни одного официального сообщения.