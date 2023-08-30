30 августа, 09:23
Военный переворот в Габоне

Французский политик призвал не поддерживать свергнутого президента Габона как "марионетку"

По словам Жан-Люка Меланшона, президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз может скомпрометировать свою страну, "пообещав поддерживать до самого конца неподдерживаемое"

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Основатель партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал действия мятежников в Габоне свержением "марионетки" и выступил против оказания Францией поддержки свергнутому президенту Али бен Бонго Ондимбе.

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"Никто не поднял тревогу. До сих пор Габон не мог избавиться от президентской марионетки, кроме как через военный переворот. [Президент Франции Эмманюэль] Макрон в очередной раз может скомпрометировать Францию, пообещав поддерживать до самого конца неподдерживаемое. Африканцы перелистывают страницу", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). 

Теги:
Бонго Ондимба, Али бенГабонФранцияВоенный переворот в Габоне
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