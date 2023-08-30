МИД Франции призвал французов в Габоне отказаться от несрочных поездок

Ведомство также призвало следовать советам посольства республики

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. МИД Франции рекомендовал французским гражданам, проживающим в Габоне, отказаться от поездок без крайней необходимости и следовать советам посольства республики в этой стране.

Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"В связи с текущими событиями в Габоне и, в частности, в столице страны Либревиле мы рекомендуем вам быть предельно бдительными, - говорится в сообщении МИД. - Границы [Габона] закрыты до дальнейшего уведомления. В связи с этим рекомендуется избегать или ограничить до минимума все поездки, постоянно следить за ситуацией и соблюдать инструкции по безопасности, данные посольством".