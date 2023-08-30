В Раде предложили призывать в армию тех, кто получает второе высшее образование

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский удивился тому, что с момента введения военного положения на Украине и начала всеобщей мобилизации увеличилось число желающих получить второе и более высшее образование

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Отсрочка от мобилизации украинцам, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, должна быть отменена. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Я думаю, что абсолютно справедливо в нынешней ситуации ограничиться одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", - сказал он в интервью агентству Украинские новости.

Вениславский выразил удивление тому, что с момента введения военного положения на Украине и начала всеобщей мобилизации увеличилось число желающих получить второе и более высшее образование. "Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только сейчас вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", - указал депутат.

Парламентарий считает, что вузы в свою очередь извлекают выгоду из этой ситуации. "Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребление. <…> Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и на Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребление", - отметил он.

Ранее на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.