30 августа, 09:41,
обновлено 30 августа, 09:59
Военный переворот в Габоне

Президента Габона поместили под домашний арест

Jonathan Hordle - WPA Pool/ Getty Images
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба
© Jonathan Hordle - WPA Pool/ Getty Images

Также одного из сыновей Али бен Бонго Ондимбы арестовали "за государственную измену", говорится в коммюнике военных

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на военных, захвативших власть в африканской стране.

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"Президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей", - говорится в коммюнике военных, зачитанном по телевидению. В нем сообщается, что один из сыновей главы государства арестован "за государственную измену".

Ранее военные объявили, что распустили все государственные органы и создали комитет по переходному периоду и восстановлению институтов, который взял на себя всю полноту власти в Габоне. 

Теги:
Бонго Ондимба, Али бенГабонВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
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